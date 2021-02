«Plus que jamais, les gens ont besoin de la musique»

Django Django. «Glowing in the Dark», disponible (Caroline).

«L'essentiel»: Chaque single de l'album est très différent. Comment avez-vous travaillé sur les vidéos?

Vincent Neff: Pour la première, c'était au milieu du premier lockdown à Londres. Tout était calme, tout le monde était masqué, c'était assez bizarre. Pour le deuxième clip, «Glowing in the Dark» nous avons travaillé avec le réalisateur Braulio Amado, qui nous a dirigés depuis New York. Je lui ai envoyé les images qu'il a modifiées en les peignant. Pour le dernier, «Free From Gravity», c'était un concept proposé par Dave, notre batteur. Un enfant alien y est déguisé en extraterrestre. Il y a de l'ambiguïté, comme dans le clip de «Da Funk». Chaque réalisateur avec qui nous avons travaillé a son propre style.

Quand avez-vous commencé à composer ce disque?

Nous avons travaillé dessus durant une année, à partir de janvier 2019. Puis nous avons fait le mix et le mastering l'année dernière, durant le premier lockdown.

Quelle était l'idée directrice de l'album?

Dave et moi souhaitions revenir à l'esprit du premier album. Nous avons écrit deux fois plus de titres que ceux présents sur le disque. Nous avons eu plus de choix, chaque titre est différent.

Vous avez collaboré avec Charlotte Gainsbourg sur «Waking Up».

Sur «Marble Skies», nous avions déjà la chanteuse Self Esteem sur «Surface to Air». Nous souhaitions un changement vocal sur ce nouvel album, c'est un processus différent pour nous. On apprend beaucoup à collaborer ainsi. Ces vocaux apportent une émotion différente. On a rencontré Charlotte un après-midi. C'est une star internationale, elle est très douée.

Comment avez-vous géré cette année spéciale?

Nous avons dû décaler l'album, prévu l'automne dernier. On s'est dit qu'on pouvait attendre encore longtemps et en être au même point. Les gens ont plus que jamais besoin de musique et de films. Nous espérons pouvoir faire une tournée dès cet automne, mais rien n'est sûr.

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)