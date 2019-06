La boulimie de Chris Brown au menu du jour

Ses fans l'attendaient depuis la fin de l'année 2017, et la sortie de son dernier album de 45 titres «Heartbreak on a Full Moon», Chris Brown a encore une fois fait dans la démesure avec «Indigo», un projet de 32 titres dévoilé vendredi. Un bon moyen de s'assurer un festin sur les plateformes de streaming et un disque de platine en guise de cerise sur le (gros) gâteau.

Pour la dimension artistique, le chanteur star n'a pas franchement changé les ingrédients, continuant d'exploiter ses recettes efficaces. Controversé en raison de ses démêlés judiciaires, de ses excès d'agressivité ou encore des accusations de viol, le grand chef du R&B US bénéficie toujours du soutien de l'industrie, et donc d'une liste d'invités savoureux dans leur expression artistique.

Les rappeurs les plus branchés du moment (Gunna, Tory Lanez, Tyga, G-Eazy) sont de la partie, les icônes de la pop urbaine aussi (Nicki Minaj, Justin Bieber). Même son ancien ennemi juré Drake est venu apporter son grain de sel. La douceur du banquet vient de la chanteuse H.E.R., sensation du R&B américain et superstar en devenir.

Dans le reste des sorties du jour, les fans de reggaeton se sont réveillés avec une surprise de taille: un album commun des deux géants actuels de la musique latine moderne. J. Balvin et Bad Bunny ont lâché «OASIS», un disque surprise qui pourrait bien devenir la bande-son de l'été.

Si Chris Brown a signé le blockbuster de la journée, le retour de Daniel Caesar étai tout aussi attendu des amateurs de R&B acoustique. Avec «CASE STUDY 01», le génie de Toronto espère faire aussi bien que «Freudian», son premier album devenu classique du genre.

Autre artiste resté au sommet (mais depuis bien plus longtemps), Thom Yorke s'est affranchi de Radiohead pour un troisième album solo plus expérimental que jamais. Aux confins de l'électro et de la techno, «Anima» se révèle aussi sombre que jouissif.

(th/L'essentiel)