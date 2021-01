Drake loin devant la concurrence sur Spotify

Depuis le lancement de Spotify en 2008, les chansons de Drake y ont été écoutées 49,7 milliards de fois! Pour se rendre compte du phénoménal succès du rappeur sur la plateforme suédoise, il suffit de regarder les chiffres de son dauphin, le Britannique Ed Sheeran. Ce dernier cumule 20 milliards d’écoutes en moins.

Nul doute qu’Aubrey Drake Graham, de son vrai nom, va augmenter sensiblement son score de streams en 2021. Le natif de Toronto va dévoiler en janvier «Certified Lover Boy», premier album studio du musicien depuis «Scorpion», en 2018. Cette galette est une des plus attendues de l’année, et à plus forte raison que cela fait des mois que la star ne cesse de titiller ses fans à ce sujet. À l’un d’eux, il a par exemple expliqué sur Instagram que son disque ne s’imposerait pas immédiatement. «Les gens vont détester «Certified Lover Boy» comme ils ont détesté «Views», mais la musique évolue», lui a-t-il dit. On se souvient que «Views», paru en 2016, s’était fait démolir par la critique. Cette galette est aujourd’hui la plus grande réussite commerciale du rappeur, avec plus de 7 millions de ventes dans le monde.

Du contenu de «Certified Lover Boy», rien n’a filtré. Tout au plus sait-on qu’il a donné du fil à retordre au pointilleux Canadien, qui est retourné ­plusieurs fois en studio pour le retoucher.

Artistes les plus streamés de l’histoire sur Spotify

1. Drake 49,7 milliards de streams

2. Ed Sheeran 29,08 milliards

3. Justin Bieber 26,1 milliards

4. J. Balvin 25 milliards

5. Post Malone 24,19 milliards

6. Bad Bunny 24,12 milliards

7. Eminem 24,11 milliards

8. Ariana Grande 23,7 milliards

9. The Weeknd 23,25 milliards

10. Rihanna 21,37 milliards

(L'essentiel/jde)