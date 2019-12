Le rappeur Lil Xan sème le doute sur sa retraite

«J'arrête de rapper. Je vais me concentrer à l'avenir sur ma ligne de vêtements», a révélé le chanteur dans une story Instagram, peu de temps après être descendu de scène, vendredi dernier. La nouvelle a vite fait le tour de la Toile, à plus forte raison que l'artiste de 23 ans est en pleine tournée en Chine et qu'il avait encore des concerts prévus le lendemain à Shanghaï et le dimanche à Pékin.

Après une nuit de réflexion, Lil Xan est finalement revenu sur sa décision. Il a sorti ses fans de leur torpeur à son arrivée à Shanghaï. «Eh les haters, désolé de vous avoir donné de faux espoirs, je n'arrête pas», a écrit le Californien sur le réseau social.

Moins la cote que par le passé

Pour l'heure, on ne sait pas si Lil Xan a voulu faire une bonne blague ou s'il a craqué nerveusement. On rappellera qu'il a vécu une éprouvante année 2019. En avril, sa femme a fait une fausse couche. Deux mois plus tard, il a été arrêté après avoir menacé un homme avec une arme à feu. Et, récemment, il s'est retrouvé aux soins intensifs, victime de crises d'épilepsie après avoir mis fin de manière brutale à sa forte consommation de drogues.

Côté musique, le rappeur a aussi nettement moins la cote que par le passé. Ses derniers singles en date, «Wrong Way», «Baby You Love Me» et «Lost At Sea», ont réalisé ensemble seulement 4,4 millions de vues sur YouTube. Lorsqu'il a explosé en 2017, ses morceaux «Slingshot» et «Far» avaient cumulé plus de 80 millions de streams en quelques semaines.

