Maroon 5 soupçonne le plagiat d'une pochette

Même filtres de couleur , mêmes quatre portraits sur fond noir. À 23 ans d'écart, les deux pochettes ont comme un air de famille: celle de «The Fourth World», de Kara's Flower (ancien nom de Maroon 5), et celle du tout récent single de The 1975, «Me & You Together Song». Cela a bondir Adam Levine, leader de Maroon 5, classé dans les charts avec «Memories».

Dans un tweet entre-temps supprimé, l'Américain a interpellé The 1975: «Hé les mecs, vous êtes des fans de Kara's Flowers?». The 1975 a répliqué sur le ton du sarcasme: «Je sais pas, mais on aime bien cette chanson où tu es dans une cabine téléphonique». Selon «Vulture», le combo de rock indé faisait référence à «Payphone» de Maroon 5, «l'antithèse de l'oeuvre de The 1975». Dans tous les cas, sur Spotify, le groupe anglais a récemment changé l'image de son single. Faute avouée à moitié pardonnée?

(L'essentiel/fec)