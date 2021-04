Un morceau électro conçu pour devenir un hymne

Décidément, le duo ne cesse de cartonner. Cette semaine, son single «Head Shoulders Knees & Toes», sorti en mai dernier, a franchi la barre des 200 millions d'écoutes sur Spotify. Son dernier titre en date, «Wasted Love», publié en janvier, pourrait bien suivre le même chemin. Il s'est hissé dans le top 50 des titres les plus écoutés au Luxembourg.

«On l'a créé l'été passé avec Lagique (NDLR: avec qui Ofenbach partage le single), un chanteur néerlandais. Il nous a proposé cette mélodie et on a tout de suite dit OK», se sont souvenus les Parisiens sur Fun Radio. Ils ont remanié la démo fournie par Lagique: «On est allé jusqu'à changer le refrain pour qu'il soit plus facile à retenir. Le but était que ça soit chantable par toutes les générations, comme un hymne».

Des tubes, le duo en a déjà produit à la pelle, de «Katchi» à «Be Mine» en passant par «Rock It» ou «Paradise». De quoi avoir envie de les réunir sur un album? «Ça fait quatre ans qu'on est là. Il serait donc temps de penser à en sortir un. Mais on aimerait proposer quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'on fait aujourd'hui, plus électro. Et surtout, on veut proposer du neuf avec au moins huit nouveaux titres», ont avancé les garçons, en précisant qu'ils n'avaient aucune pression.

(L'essentiel)