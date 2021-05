Roméo Elvis: «J’ai compris ma faute»

En septembre 2020, Roméo Elvis s’était retrouvé au cœur d’une affaire d’agression sexuelle. Une femme affirmait qu’il l’avait agressée dans une cabine d’essayage d’un magasin de Bruxelles (B). Le rappeur de 28 ans ne s’était plus exprimé depuis un post Instagram, le 9 septembre 2020. Aujourd’hui, dans «Télérama», il a assuré avoir «tiré des leçons de son acte». «Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute. Je ne me sentais pas d’écrire un texte qui revienne sur l’affaire, mais en même temps, j’ai cette volonté d’assumer», a dit Roméo Elvis, qui travaille actuellement sur un album. Il a également relevé qu’il «comprenait la réaction» de la victime qui l’avait dénoncé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Balance ton rappeur.

En revanche, le Belge n’arrive pas à comprendre les critiques virulentes sur le Net qui avaient ciblé sa compagne ainsi que sa petite sœur, la chanteuse Angèle: «Elles se sont fait prendre à partie sur les réseaux sociaux. En quoi sont-elles responsables? J’en reviens toujours à cette pensée que c’est moi qui ai provoqué tout cela.» Pour rappel, Angèle, militante féministe, avait dénoncé le comportement de son frangin sur Instagram au moment de l’explosion de l’affaire: «Je me bats aux côtés des femmes et minorités négligées. Je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes. C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi.»

(L'essentiel/fec)