Grâce à elles, des femmes retrouvent la joie de vivre

Dans la vidéo noir-blanc de «Strip», coréalisée par le célèbre photographe de nu et de mode Rankin, on découvre des femmes danser en sous-vêtements. Aucune n'a un physique de top model. Ce qui ne les empêche pas de s'éclater sans gêne devant la caméra, tant elles sont bien dans leur tête et dans leur corps.

Le clip de ce morceau, qui évoque la confiance en soi, montre également les membres de Little Mix, assises, avec pour unique habit des insultes écrites sur tout leur corps. C'est ce plan des quatre chanteuses qui a lancé le débat sur la Toile après qu'une journaliste de talk radio a tweeté tout le mal qu'elle pensait de cette mise en scène. «Ces jeunes femmes imaginent que le fait d'être nues leur donne du pouvoir. Ce n'est pas le cas. C'est juste un moyen bon marché pour vendre. Reste que c'est un bon changement pour ce groupe qui s'habille généralement comme des prostituées», a-t-elle écrit.

Si quelques rares internautes saluent cette analyse, beaucoup la trouvent à côté de la plaque tant le clip a impacté leur vie. Comme par exemple la twittos I stan queens. «La société m'a toujours fait penser que mon corps n'était pas beau avec ses vergetures et mes gros seins. Les filles, vous m'avez fait me sentir tellement mieux», a-t-elle posté. Également accompagné par le hastag #StripForLittleMix, Kii, sur Twitter, a confié «avoir eu l'habitude de pleurer tous les jours à cause des moqueries des gens». Aujourd'hui, elle se sent «heureuse et pleine de pensées positives grâce à Little Mix».

Little Mix ft. Sharaya J «Strip»

(L'essentiel/jde)