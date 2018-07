5 millions de dollars pour deux festivaliers lésés

Un juge de Raleigh, en Caroline du Nord, a octroyé à chacun des deux plaignants 1,5 million de dollars à titre d'indemnités notamment pour anxiété mentale et un million de dollars en guise de sanction, soit bien davantage que le montant minimal qu'ils avaient réclamé. Seth Crossno et Mark Thompson, les deux festivaliers, ont affirmé avoir payé 13 000 dollars pour prendre part en avril 2017 au Fyre Music Festival, avec la promesse de séjourner dans un espace luxueux sur une île privée des Exumas.

Au lieu de cela, les festivaliers s'étaient retrouvés au milieu de tentes utilitaires en plastique blanc avec pour toute nourriture des sandwiches au fromage sans fioriture. Le festival a été annulé le jour même de son ouverture et les personnes déjà présentes ont été évacuées. Certaines auraient déboursé jusqu'à 100 000 dollars pour les offres VIP. M. Crossno a confirmé sur les réseaux sociaux le verdict qui a été délivré la semaine dernière, et qui avait auparavant été révélé par le site d'informations Vice et par le journal local The News and Observer.

L'organisateur arrêté

Il a également fait savoir mardi sur Twitter avoir acquis les droits arrivés à échéance du Fyre Festival, précisant vouloir l'utiliser pour une ligne de vêtements. Billy McFarland, l'entrepreneur de 26 ans à l'initiative du festival, a été arrêté en juillet 2017 et remis en liberté sous conditions. Il a plaidé coupable en mars à deux chefs d'accusation dont fraude bancaire. Dans le cadre de cet accord de plaider-coupable, il a accepté de restituer plus de 26 millions de dollars mais il n'était pas clair s'il avait la capacité de le faire.

Il a de nouveau été arrêté en juin 2018, accusé de vente frauduleuse de billets pour des événements importants comme le festival californien de Coachella. Une plainte en nom collectif pour tous ceux qui avaient acheté des billets a été déposée en mai 2017 devant un tribunal fédéral de Californie, réclamant des dommages et intérêts d'au moins 100 millions de dollars.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@trev4president) 28 avril 2017

These are the secure lockers at Fyre Fest. They forgot to tell us we needed locks. #fyrefestival #fyrefest pic.twitter.com/Tqyjqbg2Gy — William N. Finley IV (@WNFIV) 28 avril 2017

Early report is that many of the tents aren't assembled. Here's their tropical private island owned by Escobar! #FyreFestival pic.twitter.com/TNzBDbNAUJ — FyreFestivalFraud (@FyreFraud) 27 avril 2017

(L'essentiel/afp)