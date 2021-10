C’est un petit coup de tonnerre dans le monde du rap français. Ninho, poids lourd du genre, a décidé de quitter le label qui l’a découvert et suivi depuis ses débuts et ses premières mixtapes à succès dès 2015. C’est ce qu’a annoncé le garçon à «Forbes», des propos relayés notamment par Intrld.com. «J’ai envie de me lancer dans les affaires, de passer des réunions dans des bureaux. Pourquoi ne pas se diversifier, lancer des applis, voire même un resto», a lâché le rappeur de 25 ans. Ninho a toutefois assuré qu’il restait en bons termes avec Mal Luné Music: «On n’est pas fâchés. On va continuer de bosser ensemble. Je veux construire ma propre entreprise dans le respect de ceux qui m’ont soutenu pendant une décennie.»

Par ailleurs, celui qui collectionne les certifications (19 disques de diamant, 40 de platine et plus de 100 d’or), travaille actuellement sur un album, qui succédera à «Destin» (2019) écoulé à plus de 500’000 exemplaires. Il devrait arriver avant la fin 2021. Et, fait plutôt surprenant sur la planète rap, Ninho avait lâché sur la radio Skyrock que le disque ne comporterait aucune collaboration: «Il n’y aura que des bons solos.»

(L'essentiel/fec)