«À l'époque je pensais arrêter à 25 ans»

«L’essentiel»: Vous avez sorti «Polaroïd Experience» en septembre dernier. Vous disiez pourtant ne plus être sûr de vouloir continuer à rapper.

Youssoupha

Jeudi, 21 h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 29 euros.

Youssoupha: Je doutais de ce qui pouvait être mon moteur. Il y a le public, mais il me fallait autre chose. Finalement, je suis revenu avec des envies fraîches.

A-t-il été inspiré par votre enfance?

C’est grâce à cela que je pouvais repartir, j’avais besoin de cette naïveté de l’enfance. Alors que sur les précédents albums, il y avait davantage de calcul.

Est-ce votre album de la sagesse?

Oui, mais ce qui est assez paradoxal, c’est que cette sagesse réside dans le fait d’avoir réalisé que c’est dans cette légèreté que je suis le mieux. J’ai moins de certitudes, et c’est une nouvelle forme de sérénité.

Comment fait-on pour bien vieillir dans le rap?

J’ai commencé à 13 ou 14 ans, et mes premières apparitions sur disque datent de mes 18 ans. A l’époque, je pensais prendre ma retraite à 25 ans (rires). Disons que j’en parle de manière décomplexée, j’aurai 40 ans à la fin de l’année et je voulais un peu m’en moquer.

Est-ce que le risque n’est pas de se priver avec ces problématiques, d’une audience plus jeune?

Si c’est le cas, tant pis. Je reste jeune, je fais du sport, mais je veux éviter le jeunisme comme posture marketing. Et en même temps, je m’éclate à ma manière. Il y a plus de chant sur ce disque, une chanson en lingala, c’est décomplexé.

Le morceau éponyme serait-il votre «Demain C’est Loin»?

Il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, c’est mon egotrip le plus poussé.

Les capsules «Experience» rivalisent d’inventivité. D’où vous viennent ces idées?

Il y a un côté éclate. On fonctionne un peu comme une agence de pub, et on cherche des choses qui soient assez fascinantes.

En tant que producteur avec votre label Bomayé, vous écoutez tout ce qui sort?

J’écoute beaucoup moins avec mon emploi du temps chargé. J’ai des remontées de mon équipe. Il nous faut être en amont des tendances, car quand on n’a pas de pétrole, on peut avoir des idées.

Quels sont vos prochains projets?

On essaye de s’organiser pour faire un album avec la Ligue (NDLR: Médine, Kery James et Youssoupha). Et je travaille déjà sur un prochain disque, car avec Céhashi, on ne peut pas s’arrêter comme ça.

(Recueuilli par Cédric Botzung)