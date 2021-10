Il surprend la foule d’un grand festival électro

Les fans de musiques électroniques ne s’attendaient certainement pas à voir débarquer un rappeur sur une des scènes principales de l’Electric Daisy Carnival (EDC), qui peut réunir plus de 400 000 personnes. C’est pourtant bien ce qui s’est produit samedi dernier durant le set de Diplo, récemment accusé d’agression sexuelle. Lil Nas X a déboulé à la fin de passage du DJ et producteur américain. Le rappeur a interprété un medley de ses trois plus grands hits, «Industry Baby», «Montero (Call Me by Your Name)» et «Old Town Road».

Au lendemain de cette performance impromptue, Diplo, jamais le dernier quand il s’agit de rigoler, a posté une vidéo qui résume le passage de Lil Nas X. On y apprend comment est née cette collaboration. Le leader de Major Lazer a relayé un message envoyé par le rappeur. «Yo, c’est Nas. Mon manager a merdé. Il ne m’a pas réservé de chambre pour l’EDC. Je peux squatter dans la tienne?».

Diplo lui a répondu par l’affirmative, à condition qu’il fasse une chanson avec lui sur scène. Il lui a également demandé s’il avait des soucis d’argent. Ce à quoi l’artiste lui a rétorqué laconiquement que «Nike avait gagné le procès», référence aux fameuses baskets Nike «sataniques» inspirées par l’univers du clip «Montero». L’équipementier n’avait jamais autorisé leur mise en vente. L’affaire s’était terminée devant les tribunaux.

(L'essentiel/fec)