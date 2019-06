Soprano sait faire rimer succès et simplicité

«Mon précédent album avait tellement cartonné que mes collègues m'ont dit: "Maintenant que tu es en haut de l'Everest, tu fais quoi?". J'ai dit: il faut voler maintenant. Le phœnix c'était un beau message pour dire que dans la vie, on a une énième chance. Tant qu'on est vivant, on peut réaliser quelque chose de magnifique», expliquait Soprano, sur l'antenne de la radio Europe 1, en février dernier.

Après son «Everest», paru en 2016 et écoulé à plus de 800 000 exemplaires, le rappeur et chanteur français est revenu en novembre dernier avec «Phœnix». Un sixième album rempli de tubes de pop urbaine, à l'image des singles «À la vie, à l'amour», «Zoum» et «Fragile», ou encore «Cantare» ou «Ninja».

Une formule qui cartonne et qui fait du Marseillais de 40 ans l'un des artistes francophones les plus populaires. Ils étaient plus de 10 000 à venir l'acclamer au Galaxie d'Amnéville, début avril, ils seront 6 000 dimanche, dans une Rockhal complète, prête à accueillir cette nouvelle étape de la tournée de «Sopra».

• Soprano. Dimanche, 18h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Complet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)