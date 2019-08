«Je ne pouvais plus me regarder dans un miroir»

Considérée comme l'étoile montante de l'electro-pop, Billie Eilish connaît un succès phénoménal dans le monde entier. Mais avant de connaître la gloire, l'Américaine de 17 ans a vécu des périodes particulièrement sombres. La jeune femme, qui a déjà révélé avoir souffert de dépression, a également eu beaucoup de mal à accepter son physique, il y a quelques années.

«À 13 ans, c'était la période durant laquelle je me sentais le plus mal. Je n'avais aucune confiance en moi. Je ne pouvais pas parler et juste être normale. Quand je revois des photos de moi à cet âge, je constate que je n'étais pas à l'aise avec qui j'étais», confie la star dans «Rolling Stone».

« J'ai 17 ans et c'est la meilleure période de ma vie »

À cette époque, Billie faisait de la danse. Elle devait donc porter des vêtements très moulants. «Je ne me suis jamais sentie bien avec ces habits minuscules. J'étais toujours très inquiète de mon apparence. C'était le point culminant de ma dysmorphophobie. Je ne pouvais plus du tout me regarder dans un miroir», se souvient-elle.

À cause d'une sérieuse blessure à la hanche, l'ado avait dû arrêter ses cours de danse. Dépressive de 13 à 16 ans, l'artiste se sent bien mieux aujourd'hui. «J'ai 17 ans et c'est la meilleure période de ma vie. Parfois, lors de mes concerts, je vois des filles avec des cicatrices sur les bras et ça me brise le cœur, dit-elle. Moi je n'en ai plus parce que cela fait si longtemps. Mais j'ai pu dire à certaines de ces filles: «Soyez gentilles avec vous-mêmes.» Parce que je sais ce que c'est. J'ai aussi vécu ça.»

Regardez les coulisses du shooting de Billie Eilish pour le magazine «Rolling Stone»:

(L'essentiel)