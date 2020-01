Une communion pop avec Mika, roi du show

«Luxembourg, ça fait un petit moment. La dernière fois, la salle était plus petite mais ça chantait fort» se souvenait Mika, histoire de motiver les troupes. S'il n'a pas sorti d'album pendant cinq ans, le Britannique au français parfait a gagné en popularité, «The Voice» étant passé par là.

Une scénographie faite de dessins et sculptures s'ouvrait sur une avancée de scène, permettant au natif de Beyrouth d'enchaîner les chorégraphies, de se mouvoir de façon sensuelle dans son costume cintré bleu roi ou de s'élever avec son piano, sur «Tiny Love».

«Je suis superstitieux et jaloux»

S'il raffole arborer des tenues glamour et excentriques, Mika sait aussi tomber le masque. Avec son cinquième album paru en octobre dernier, «My Name Is Michael Holbrook», le chanteur de 36 ans a offert son disque le plus personnel. «Je suis superstitieux et jaloux» avouait en préambule de «Dear Jalousy» celui qui se fendait d'une déclaration d'amour à ses parents, les «Adam & Eve de son Big Bang».

Showman charismatique, Mika offrait une véritable communion à son public. Ses premiers tubes y contribuaient, et la star prenait un bain de foule sur «Big Girl (You Are Beautiful)», faisait danser toute la Rockhal avec «Relax (Tale It Easy)», «Origin of Love» ou «Love Today». Sans oublier son plus grand hit, «Grace Kelly», en rappel avec son lâcher de ballons.

(L'essentiel/ CB)