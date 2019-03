Nicki Minaj et Juice WRLD, caprices de stars à Belval

Professionnels circulez, les photographes n'ont pas été autorisés à couvrir le concert de Nicki Minaj et Juice WRLD, mercredi à la Rockhal. Une image à contrôler diront les uns, un caprice de stars répondront les autres. Toujours est-il que cette décision en dit long sur le statut acquis par les deux artistes.

L'une s'est imposée comme la figure emblématique du rap féminin jusqu'à l'éclosion de Cardi B, l'autre truste la première place des charts US avec son nouvel album «Death Race for Love». Le gamin de l'Illinois au talent incontestable n'a pas déçu avec son registre «emo» aux confins du rap, du R&B et du rock. Les 4 000 spectateurs présents voulaient «Lucid Dreams» et «All Girls Are The Same», les deux hits qui l'ont révélé, ils ont été servis.

Body à paillette et licorne géante

Ceux qui ne connaissaient pas encore la nouvelle sensation de la musique urbaine américaine ont pu apprécier sa voix à gros renfort de vocoder, et découvrir un artiste en pleine ascension. Attitude stone entre les morceaux, envolées pleines d'énergie au moment de chanter ses amour déçus, Juice WRLD a parfaitement remplacé Future, qui devait à l'origine précéder Nicki, la reine de la soirée.

Une reine à la couronne contestée, depuis l'échec relatif de son dernier opus «Queen». Arrivée avec 45 bonnes minutes de retard, la rappeuse s'est fendue d'une entrée à la mesure de son égo sur «Majesty», assise sur une licorne géante et vêtue d'un body à paillette du plus bel effet.

Jour de gloire pour un jeune fan

Sa plastique volubile est volontairement mise en avant, comme ses clins d’œils inimitables. Autant d'artifices superficiels qui n'altèrent en rien son exceptionnel sens de la rime et son large éventail allant des «clubs anthems» («Feeling Myself») aux balades R&B («Save Me»).

Les scène sulfureuses se multiplient, au même rythme que les hits s'enchaînent («Turn Me On», «Starships»). Le tout porté par une riche mise en scène et des costumes particulièrement travaillés. Provocatrice et mélancolique à la fois, d'humeur festive, la star a su créer un lien particulier avec son public, comme avec ce fan monté sur scène, qui a eu le droit à son «Nicki kiss». Une anecdote à l'image du spectacle. Nicki pouvait sourire, elle n'était pas photographiée...

(th/L'essentiel)