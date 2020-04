The Chainsmokers entre dans l'histoire

The Chainsmokers, formé à New York par Andrew Taggart et Alex Pall, a écoulé plus de 12 millions d'exemplaires de «Closer» aux États-Unis. C'est un record. Jamais un artiste de la scène électronique n'avait connu pareil succès chez l'Oncle Sam.

Tous styles confondus, le morceau du duo, sorti en 2016, entre dans le cercle très fermés des chansons ayant été certifiées 12 fois single de diamant. Il rejoint «Love The Way You Life» d'Eminem et Rihanna, «Baby» de Justin Bieber et Ludacris, et «Thinking Out Loud» d'Ed Sheeran. À noter que le record absolu de ventes est détenu par Luis Fonsi et Daddy Yankee avec leur titre «Despacito» et ses plus de 13 millions d'exemplaires.

(L'essentiel/jde)