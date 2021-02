Janet Jackson n°1 après les excuses de Timberlake

Dans un message posté vendredi, sur Instagram, le tout récent quadragénaire a présenté ses excuses à Britney Spears, ainsi qu'à Janet Jackson. À la première pour avoir instrumentalisé leur rupture il y a 20 ans, et à la seconde pour avoir durablement affecté sa carrière à cause du «Nipplegate».

Alors qu'il interprétait un duo avec la sœur de Michael Jackson, à la mi-temps du Super Bowl, le 1er février 2004, l'ancien du Boys Band NSYNC avait arraché, en direct, un bonnet de soutien-gorge de la chanteuse, révélant un sein et choquant tout un pays. La séquence avait déclenché un séisme et affecté durablement la carrière de Janet Jackson, bien davantage que celle de Justin Timberlake. Depuis, le Super Bowl est diffusé en léger différé pour éviter ce genre d'«incident».

«Je tiens à ces deux femmes, je les respecte, et je sais que je n'ai pas fait ce qu'il aurait fallu», a écrit le chanteur, originaire de Memphis. «Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j'ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste», a poursuivi Justin Timberlake, aujourd'hui marié avec la comédienne Jessica Biel. «Je sais que je n'ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d'autres», a-t-il écrit, «et que j'ai bénéficié d'un système qui favorise la misogynie et le racisme».

Des excuses qui ont eu le mérite d'offrir une nouvelle jeunesse à l'album «Control», sorti en 1986. L'opus de Janet Jackson - où l'on retrouve «Control», «Nasty» et «Let’s Wait Awhile» - a ainsi été catapulté à la première place du top 40 d'Apple, ce week-end.

Un succès qui a bouleversé la petite sœur du «King of Pop»: «J'étais toute seule chez moi, et je me suis mise à pleurer. Je pleurais parce que j'étais très reconnaissante pour tout ce que Dieu m'a donné, je suis reconnaissante qu'il soit dans ma vie, et je suis reconnaissante que vous soyez dans ma vie», a-t-elle confié sur Instagram. «Je veux tous vous remercier d'avoir hissé l'album "Control" à la première place, encore une fois, après trente-cinq ans. Je n'aurais pas imaginé que ça puisse arriver. Je vous suis reconnaissante et je vous aime. Merci».

