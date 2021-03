Sombre et intime, SCH surclasse ses rivaux

Révélé aux yeux du grand public grâce à son apport sur le projet 13'Organisé, SCH vient de franchir un nouveau palier en solo. Vendredi, le Marseillais de 27 ans a dévoilé le second volet très attendu de sa trilogie «JVLIVS», centrée autour du personnage mafieux qu'il s'est inventé. Un double qui permet à Julien Schwarzer, de son véritable nom, d'aborder en filigrane des sujets bien plus personnels, comme le rapport à sa mère et la perte de son père il y a quatre ans.

Sur son cinquième album studio en six ans, SCH approfondit les thèmes qui lui sont chers. Grosses voitures, drogue, violence: les thèmes mafieux («Marché Noir») sont archi connus, mais il parvient à y greffer avec sincérité des problématiques intimes («Loup Noir», voir ci-dessous)). Sur la forme, le Marseillais propose sur ces 19 titres une diversité d'ambiances impressionnante. Dans un tourbillon d'effets et de trouvailles sonores, sa voix grave se transforme, se dédouble et se répond, toujours au service de la mélodie. De nombreux beatmakers, de Katrina Squad à DJ Ritmin en passant par SLK ou Zeg P se côtoient sur le disque sans jamais nuire à sa cohérence.

SCH a trié ses invités sur le volet. On retrouve bien sûr Jul sur «Mode Akimbo» et sur le titre bonus «Fantôme», aux côtés de l'un des parrains du rap marseillais, Le Rat Luciano, ainsi que Freeze Corleone sur «Mannschaft». Booba avait fait 9,2 millions de streams sur Spotify en 24 heures avec «Ultra», là où Damso avait fait 11,3 avec «QALF». Avec «JVLIVS II», SCH réalise tout simplement le meilleur démarrage de 2020 et 2021, avec 11,7 millions de streams en 24 heures.

SCH «JVLIVS II», disponible (Warner).

