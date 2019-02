Within Temptation est entré en résistance

Les fans luxembourgeois avaient eu la chance de découvrir, lors du concert de Within Temptation à la Rockhal en novembre dernier, plusieurs titres du nouvel album du groupe, dont «The Reckoning» ou «Endless War». Un septième album studio qui aurait dû paraître à la même période, mais qui fut repoussé du fait de problèmes de production.

Après avoir surmonté un burn out, notamment par le biais de son projet solo My Indigo, Sharon den Adel est prête à nouveau à guider ses troupes vers les cimes du metal symphonique. Pour ce faire, les Néerlandais ont plus que jamais ouvert leur musique à d’autres styles, comme la pop («In Vain», le dernier single en date) et l’électro, avec des claviers très présents («Supernova»).

Chez Within Temptation, la chanteuse mène le combat, soutenue par ses musiciens, à travers une épopée puissante qui triomphe dans une explosion d’énergie. Elle est ici épaulée dans sa lutte par des invités prestigieux comme Jacoby Shaddix, de Papa Roach («The Reckoning»), ou Anders Fridén, du groupe In Flames («Raise Your Banner»).

(Cédric Botzung/L'essentiel)