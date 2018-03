La voix rock des Breeders d’origine ressuscite

Quand les Breeders sont remontés sur scène en 2013 pour les 20 ans de leur album «Last Splash», les retrouvailles semblaient vouées à n’être que ponctuelles, le temps d’une tournée nostalgique pour fêter un album devenu monument du rock indie. «On s’est bien amusés et les gens étaient au rendez-vous et ont adoré. Et puis on a commencé à recevoir des demandes pour faire des concerts en 2014 et donc, bon, ce n’était plus techniquement le 20e anniversaire», raconte Kim Deal, la meneuse des Breeders.



«Ça a lancé un tout nouveau truc», explique-t-elle. C’est ce nouvel élan qui a donné naissance à «All Nerve», premier album à réunir les membres originaux de The Breeders depuis «Last Splash» en 1993. «All Nerve» parvient à ressusciter les guitares grunge et insouciantes des Breeders, bande-originale emblématique des années 90, tout en maintenant un son actuel. Également bassiste jusqu’en 2013 des Pixies, groupe phare de la scène indépendante américaine, Kim Deal imprègne la musique de ses riffs nébuleux et de sa voix rocailleuse et chaude à la fois.

Sa sœur jumelle Kelley, à la guitare également, la bassiste Josephine Wiggs, qui a marqué leur plus célèbre titre tiré de «Last Splash», «Cannonball», et le batteur Jim Macpherson complètent la formation d’origine. La rockeuse confie que les paroles de «All Nerve» lui sont venues un matin en allant retrouver les autres membres du groupe pour une de leurs «jam-sessions» à la saveur décidément analogique.

• The Breeders. «All Nerve», disponible (V2).

