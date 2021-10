Booba dézingue Paul Pogba: «T'es un vendu!»

Le rappeur réactionnaire face au footballeur progressiste? Peu commune, l'opposition a pris tout son sens après que Booba a violemment chargé Paul Pogba sur Instagram. En cause, la promotion de l'international français pour les premiers crampons «vegan et non binaires» en partenariat avec adidas et Stella Mc Cartney.

Rappelons que la marque allemande est sous contrat avec la star de Manchester United et des Bleus. Mais cette volonté de capter de nouveaux marchés en faisant la promotion du véganisme et de la non-binarité (NDLR: se dit d'une personne dont l'identité de genre ne se reconnaît pas dans le genre masculin et le genre féminin) n'est pas du goût du duc de Boulogne.

«Et lui qui fait la promotion d'une chaussure de foot non binaire. Paul Pogba, c'est à cause de vendus comme toi qu'on va tous couler», a adressé Booba dans un style très provoc' qui lui est propre, avant de s'en prendre encore plus personnellement au sportif de 26 ans: «Quand ton fils va rentrer de l'école un jour et qu'il va te dire qu'il est non binaire et qu'il veut se couper la "biloute", tu m'appelleras et on ira prendre un café».

???? Booba clash violemment Pogba pour avoir fait une Pub pour des chaussures "Vegan" !



"C'est à cause des vendus comme toi qu'on va couler" @booba pic.twitter.com/2eWxClcbi9 — Generasonrap (@generasonrap) October 22, 2021

«100 millions pour jouer au ballon, taire ses opinions, allez signe», a-t-il poursuivi, dans ce qui ressemble à un règlement de compte personnel. Qu'il est loin le temps où le natif de Boulogne-Billancourt et Paul Pogba sympathisaient à Miami.

Paul Pogba et Booba se sont rencontrés à Miami. Ah oui hein! pic.twitter.com/4d9TYYPmz6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 22, 2016

Booba est coutumier de se brouiller avec ses collègues rappeurs ou stars du ballon rond, en particulier ceux avec qui il a été ami. Un temps proches, Karim Benzema et le rappeur ne sont par exemple plus en bons termes depuis plusieurs années.

(th/L'essentiel)