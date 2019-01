Mike Posner se livre sur ses soucis personnels

Avec «At Night, Alone», son deuxième album paru il y a trois ans, Mike Posner opérait un virage acoustique, à l’image du single «I Took A Pill In Ibiza», délaissant alors sa pop urbaine et électro. Car c’est dans ce domaine que le chanteur et musicien de Detroit s’était fait connaître avec ses hits «Cooler Than Me» ou encore «Please Don’t Go». De retour à l’automne dernier avec «Song About You», une nouvelle chanson assez rythmée qui abordait la rupture avec sa petite amie, Mike Posner a ensuite dévoilé début janvier un second extrait, «Move On».

Avec ce nouveau single, le trentenaire américain se confie sur les tragédies qu’il a traversées ces deux dernières années. À savoir le cancer qui a emporté son père, et le suicide de son ami, le DJ suédois Avicii. Émouvante, la chanson est également entraînante et incite à aller de l’avant.

Mike Posner, producteur exécutif de son troisième opus «A Real Good Kid», va débuter une promotion plutôt originale. À partir du 1er mars, il va traverser les États-Unis à pied, invitant ses fans à le rejoindre dans ce voyage de neuf mois. Une autre méthode pour surmonter les drames.

• Mike Posner. «A Real Good Kid», dispo. Universal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)