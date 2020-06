«Je préfère écouter mon instinct désormais»

«L’essentiel»: Quand avez-vous finalisé ce quatrième album?

Fakear: Nous l’avons terminé en novembre dernier. Au départ, il était prévu pour septembre, avant une tournée qu’on a décalé. Finalement, c’est plus un album d’été que d’automne. Même si ce sera un été de barbecues et pas de festivals.

Dans quel état d’esprit «Everything Will Grow Again» a-t-il été composé?

Je l’ai commencé en mai 2019, quand j’ai emménagé à Paris. J’avais enfin un espace pour mes machines et j’ai pu créer mon home studio. Je voulais mettre loin de moi le précédent album. C’était un disque coupé du monde, conçu quand je vivais isolé en Suisse. J’avais tourné aux États-Unis, et on me conseillait certains morceaux pour en faire des singles. Mais les radios ne voulaient pas des morceaux. Finalement, ce sont les gens qui décident des tubes. Je préfère écouter mes instincts désormais.

En quoi le fait d’avoir emménagé à Paris a influencé le disque?

Je suis venu pour des raisons personnelles. Chacun de mes disques a été composé dans un nouveau lieu. En Suisse, j’avais un peu le fantasme d’être isolé à la Bon Iver. Mais l’énergie parisienne est plus inspirante pour moi.

Comment y avez-vous vécu la période de confinement?

Assez sereinement, le disque était terminé, et on devait s’occuper de la pochette et commencer à penser au live. Le confinement a permis de compartimenter les différentes étapes.

Comment envisagez-vous d’adapter ce disque sur scène?

J’ai réfléchi à la manière de jouer mes morceaux, et j’ai envie d’un truc à la Four Tet, d’exploser les titres, avec des versions plus longues. La tournée débutera en février 2021, je crois que j’aurai l’impression de monter sur scène pour la première fois.

Il y a toujours ces influences world. Ce que vous écoutez?

Je suis toujours curieux et inspiré par les musiques du monde. C’est relié à l’imaginaire, à la spiritualité, même s’il reste un filtre occidental. Il y a même une dimension de science-fiction sur ce disque. La scène britannique reste ma grosse référence. Des artistes comme Bonobo ou Amon Tobin m’ont mis à la musique électronique.

Comment s’est passée la collaboration avec le producteur Alex Metric?

C’était la première fois que je travaillais avec quelqu’un comme ça. Ce fut un vrai crush musical et amical. Nous avions les mêmes références et les mêmes envies. Il m’a permis de faire de gros changements, de réenregistrer les mélodies avec ses machines, de changer des structures. C’était un peu mon maître Jedi.

