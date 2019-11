Flume: «J'aime beaucoup bosser avec des rappeurs»

L’essentiel: En mars dernier, vous avez sorti «Hi This Is Flume». D’où vous est venue l’idée de cette mixtape surprise?

Flume: En fait, ce sont pour la plupart des morceaux sur lesquels j’ai travaillé seul, sans l’aide d’autres producteurs. Il y a également des remixs, donc cela ressemble à une collection, plus qu’un album traditionnel. C’était moins formel de travailler ainsi, et plus amusant car j’étais plus libre.

On retrouve plusieurs invités, comme Slowthai, SOPHIE, Jpegmafia ou Eprom. Comment sont nées ces collaborations?

Je suis un grand fan de Jpegmafia et Slowthai. L’album de Jpegmafia est le truc le plus frais que j’ai entendu depuis longtemps. Et Slowthai a un voix unique et une énergie dingue. Je les ai contactés, et c’était vraiment cool de travailler avec eux.

La mixtape est sortie accompagnée d’un film, réalisé par Jonathan Zawada. Comment avez-vous travaillé sur ce projet?

Nous sommes allés dans le sud-ouest de l’Australie, et nous avons beaucoup roulé en voiture pour les séquences du film. C’était vraiment cool à créer.

Vous avez produit entre autre pour Vince Staples. Avez-vous envie de produire davantage pour des rappeurs à l’avenir?

J’adore travailler avec des rappeurs! En général, je collabore davantage avec des chanteurs ou chanteuses, mais travailler avec des rappeurs est différent. On se concentre moins sur le côté mélodique, mais plus sur l’aspect rythmique. L’état d’esprit change, mais ça se fait naturellement.

Vous avez également sorti plusieurs singles cette année.

Oui, ce fut une année bien remplie. J’essaye vraiment de sortir régulièrement des titres. Je préfère sortir plus souvent des formats différents, que de devoir attendre pour sortir un album.

«Skin» a remporté l’Award du meilleur album Dance/Electronic en 2017. Ressentez-vous de la pression pour le prochain?

J’en ressens moins en réalité. Il y a toujours de la pression, mais j’ai appris à la gérer, c’est un mode de vie.

Votre musique est assez expérimentale, mais vous êtes parvenu à toucher un large public. Comment l’expliquer?

C’est un peu mon secret! (rires)

Comment se passe la tournée?

Nous avons joué en Asie, en Australie, et maintenant nous sommes en Europe. Je me sens super bien et j’ai hâte de revenir jouer au Luxembourg.

Flume Dimanche, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 45/61 euros.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)