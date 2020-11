Hooverphonic retrouve sa chanteuse Geike

La nouvelle est tombée, ce lundi 8 novembre 2020, peu après 11h30. Le groupe belge Hooverphonic et la chanteuse Geike ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils allaient à nouveau travailler ensemble. Avec un changement de photo de profil et de photo de couverture sur Facebook, le groupe Hooverphonic a fait dans la sobriété en annonçant une «Exciting news!» accompagnée d'un clip vidéo célébrant les 20 ans du succès international «Mad About You».

Quant à la chanteuse Geike Arnaert qui accompgnait le groupe durant huit années de 2000 à 2008, elle s'est exprimée plus largement: «C'est un nouveau jour sur plusieurs niveaux», s'est-elle félicitée. «Je suis très heureuse de vous annoncer que Hooverphonic et moi, avons à nouveau décidé d'unir nos forces. Y parvenir est une très jolie chose. Je continue mes projets personnels et si les règles sanitaires liées au Covid-19 nous le permettent, on sera de retour avec le groupe dès janvier 2021. Je suis très excitée de faire mon retour dans la "Hoover family"».

(fl/L'essentiel )