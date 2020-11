Les hits de Taylor Swift vendus dans son dos

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD — Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020

Taylor Swift a exprimé sa rage sur Twitter contre Big Machine, son ancien label. Ce dernier a cédé à une société d’investissement les droits pour les six premiers albums de l’Américaine, sortis entre 2006 et 2017, dont les tubes planétaires «Shake It Off», «Blank Space» ou encore «Bad Blood».

La chanteuse de 30 ans a expliqué que la vente s’était déroulée dans son dos, alors que le boss de Big Machine savait que la star voulait racheter sa musique. «Shamrock Holdings m’a écrit pour me dire qu’elle était la nouvelle propriétaire de mon catalogue. Elle m’a expliqué avoir voulu me contacter avant la vente, mais on l’a menacée de rompre toutes les discussions si elle le faisait», a-t-elle raconté.

Dans sa publication, Taylor Swift a par ailleurs confié avoir commencé à réenregistrer ses anciennes chansons, dont les droits lui reviendront quand elles sortiront. «Un processus passionnant qui stimule ma créativité», a-t-elle précisé.

(L'essentiel/jde)