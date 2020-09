«Je suis connectée au rock, c'est ce que j'aime jouer»

«L’essentiel»: Comment est né Francis of Delirium?

QuattroPop Festival



Vendredi et samedi, Kulturhafen Zurlauben, à Trèves. Entrée: 5 euros.

Jana (chanteuse): Le groupe s’est formé en 2019, lors du Screaming Fields. À l’origine, je voulais écrire mes propres chansons, sans faire partie d’un groupe. Mais je faisais des sessions avec Chris depuis 2015/2016, et ça a accroché.

Pouvez-vous nous parler de vos influences, qui viennent des nineties?

Avec ma mère, on écoutait Nirvana dans la voiture quand j’étais plus jeune. À 12 ans, j’ai commencé à écouter Pearl Jam, «Jeremy» m’a retournée, Alice In Chains, Sonic Youth ou les Smashing Pumpkins.

Ce ne sont pas forcément des groupes écoutés par les nouvelles générations.

Non, mais j’aime jouer du rock, c’est la musique avec laquelle je suis connectée physiquement et émotionnellement. Après, les choses évoluent, et c’est nécessaire. J’aime le fait que les artistes repoussent les limites et proposent des choses nouvelles, comme Billie Eilish.

Vous avez rapidement été signés sur un label?

Oui, nous avions ouvert pour la chanteuse canadienne Common Holly, à Trèves. Son label, Dalliance Recordings, a proposé de nous signer. Nous avons sorti notre premier EP, «All Change», avant l’été.

Vous avez commencé à le présenter sur scène.

Oui, nous avons fait trois concerts en Allemagne puis nous avons joué à l’Abbaye de Neumünster et surtout aux Rotondes, où nous nous sommes éclatés. Le public y est spécial, il n’est pas difficile à motiver comme c’est parfois le cas. Vendredi, nous jouons au QuattroPop Festival, à Zurlaubener Ufer, à Trèves.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)