«J’adore vraiment cette tournée! On s’éclate»

«L’essentiel»: Vous avez sorti «WAX» en octobre dernier. Cette fois, vous vouliez faire un disque de guitare électrique?

KT Tunstall: J’ai toujours une idée assez claire du type d’album que je veux faire. Ça m’aide beaucoup d’avoir un plan. J’ai toujours adoré jouer de la guitare électrique, c’est l’instrument le plus puissant à mon sens. Comme ce disque aborde le corps et le côté physique, c’était le point de départ parfait.

Après «KIN», «WAX» est la deuxième partie d’une trilogie. Quand vous est venue cette idée?

J’ai décidé de faire une trilogie au moment où j’ai compris que «WAX» aborderait la manière avec laquelle l’âme et l’esprit grandissent à travers les défis. J’aime cette juxtaposition du physique et du spirituel, ensuite cela devenait évident que la troisième partie traiterait de l’esprit.

Vous avez travaillé avec Nick McCarthy sur ce disque. Comment s’est passée la collaboration?

Rencontrer et travailler avec Nick a fait naître une véritable relation humaine et musicale. C’est dur de trouver des personnes avec lesquelles collaborer de cette manière. Nous avons une approche identique. Enregistrer en studio, d’une manière très rock, à l’ancienne, les chansons avec lui et le coproducteur Seb Kellig, fut une vraie joie.

Vous avez dû décaler des shows en Amérique du Nord l’an dernier. Où en sont vos problèmes auditifs?

Je suis toujours sourde à 100% du côté gauche. J’apprends à n’entendre que d’une oreille, mais cela va mieux qu’il y a quelques mois. Au début, je ne pouvais plus percevoir les basses, mais cela revient. C’est bon de savoir qu’un problème aussi sérieux ne m’a pas forcé à devoir arrêter de faire ce que j’aimais.

Vous venez de débuter la tournée. Comment se passe-t-elle?

J’adore vraiment cette tournée! Il y a une telle alchimie entre nous tous, on s’éclate et on est heureux d’être là. J’apprécie tout particulièrement d’avoir un groupe 100% féminin, on rit beaucoup. Et ce disque est vraiment fait pour être joué en live!

Un album live va également sortir, «Live at the Barrowland Ballroom Glasgow 2019».

Je travaille avec la société «Live, Here, Now». Ils enregistrent le concert en direct, et les gens peuvent repartir avec un véritable CD le soir même. The Barrowlands est une salle emblématique, et c’est mon premier live enregistré en Écosse. Une grande fierté!

(Propos recueillis par Cédric Botzung/L'essentiel)