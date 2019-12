Il est l'artiste le plus écouté de toute la décennie

Les années 2010 resteront-elles dans l'histoire de la musique comme les «années Drake»? Cela semble fort possible alors que l'artiste canadien s'est imposé comme l'artiste le plus écouté de la décennie sur la plateforme Spotify. Avec 28 milliards d'écoute en 10 ans, le rappeur devance Ed Sheeran et Post Malone.

Quatrième du classement, Ariana Grande est la première femme du classement. Eminem réussit l'énorme performance de toujours figurer dans le top 5 , près de 20 ans après ses grandes heures de gloire.

Si l'on se focalise uniquement sur les artistes féminines, Rihanna arrive derrière Ariana Grande mais devant Taylor Swift. Au sommet depuis quelques années avec un show historique à Coachella en 2018, Beyoncé est «seulement» cinquième.

Côté hits, c'est «Shape of you» de Ed Sheeran qui truste le haut du classement. Un tube planétaire qui arrive juste devant le morceau le plus écouté de Drake («One Dance») et «Rockstar», de Post Malone et 21 Savage.

Ce classement reste à nuancer, dans la mesure où les plateformes de streaming comme Spotify ont surtout pris leur envol dans la deuxième moitié de la décennie. Dans ce contexte, les hits sortis entre 2010 et 2015 ne peuvent pas prétendre à un nombre d'écoutes équivalent.

(th/L'essentiel)