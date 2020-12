En marié et femme, Vitaa et Slimane cartonnent

Habitué aux scénographies très recherchées, le duo a interprété «Avant toi» en tenue de mariés, lors d'une soirée des NRJ Music Awards sans public, Covid oblige. Il a d'ailleurs décroché le trophée de meilleure chanson de l'année avec ce titre. Il a par ailleurs été sacré meilleur duo/groupe francophone et a été récompensé pour le clip de «Ça ira».

«Ça fait 15 ans que j'ai la chance de faire ce métier. Je me souviens qu'en 2006, j'étais aux côtés de Diam's - ma meilleure amie - elle en avait gagné trois, je crois que c'est la seule», a confié Vitaa. «Si on nous avait dit que Slimane et moi, tous les deux, avec cette histoire d'«À fleur de toi» (NDLR: chanson de Vitaa que Slimane a reprise aux auditions à l'aveugle de «The Voice»), on reprend le flambeau... Je suis très émue». De son côté, Slimane a remercié ses «frères» avec qui il compose depuis 15 ans.

Aya Nakamura et Dadju ont été sacrés artistes francophones de l'année tandis que sur le plan international, ce sont Dua Lipa et The Weeknd qui ont décroché le titre. Les trophées des révélations francophones et internationales ont été attribués à Squeezie et Doja Cat.

Le groupe sud-coréen BTS a été sacré groupe international de l'année tandis que le titre international de l'année a été décerné à «Jerusalema» de Master KG.

(mc/L'essentiel)