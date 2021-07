Billie Eilish est «contente de suivre une thérapie»

Son deuxième album, que ses fans attendaient impatiemment, sort enfin ce vendredi. En intitulant cet opus «Happier Than Ever», Billie Eilish, qui s’est démarquée dès ses débuts avec son univers musical sombre et tourmenté, laisse cette fois sous-entendre qu’elle est «plus heureuse que jamais». Est-ce vraiment le cas? «Je le suis, oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j’ai atteint le bonheur absolu. Disons que je suis à l’étape d’avant. De toute façon, tu ne peux pas rester heureux toute ta vie et que rien de négatif ne t’arrive. Le titre de cet album représente bien les quatre dernières années», confie l’Américaine de 19 ans à Paris Match.

L’artiste, qui a été victime d’abus dans sa jeunesse, a exprimé ses blessures et ses angoisses dans ses premières chansons. Aujourd’hui, ses nouveaux titres, tels que «My Future» ou «Getting Older», sont plus optimistes. «Le but est de parler de qui je suis, de raconter ce par quoi je suis passée et que je n’avais pas eu le temps de digérer. Je peux enfin prendre du recul sur tout ça, accepter les années qui viennent de s’écouler», explique la chanteuse qui compare son disque à un «journal intime».

Dans sa reconstruction mentale, Billie a su demander de l’aide. «C’est important de penser à soi, c’est pour ça que la thérapie est utile et que je suis contente d’en suivre une. Tout le monde devrait le faire, dit-elle. Il faut pouvoir parler de nos traumatismes, et surtout en apprendre plus sur nous. Ça nous permet d’être meilleurs. On a tendance à oublier de s’écouter soi-même».

(L'essentiel/lja)