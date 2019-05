Cet ancien musicien de rue se trouve une place

Avant de se faire connaître avec le titre «Let Me Down Slowly», Alec Benjamin en a vu des vertes et des pas mûres. Il se destinait d'abord à être prof de karaté, avant de tout plaquer parce que sa copine d'alors ne trouvait pas ça cool. «Aujourd'hui, je ne me souviens même plus de ce que je faisais avant, tellement je suis passionné par la musique», dit l'Américain. Il y a eu de faux départs, comme quand un premier label l'a signé, en 2013: «Je m'étais dit: "Voilà. Tu y es arrivé, tu vas devenir une star". J'ai été viré du jour au lendemain. Je ne tiens plus rien pour acquis».

Reparti de zéro, Alec s'est mis à chanter dans la rue pour les gens qui faisaient la queue devant les concerts de Shawn Mendes ou Troye Sivan. «J'ai imprimé un million de cartes de visite. C'était dur d'attirer l'attention des gens», se souvient l'artiste.

Mais cela a payé. En six mois, sa chaîne YouTube a explosé. Il a dépassé le million d'abonnés et fini par taper dans l'œil de John Mayer et de Billie Eilish. Sur Twitter, Alec a suggéré à Elon Musk de développer un tourbus électrique, «le mien brûle trop d'essence». «Ce serait cool», lui a répondu l'entrepreneur.

(L'essentiel/afp)