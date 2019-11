«Les rappeurs sont les nouvelles rock stars»

L’essentiel: Tu es venu à plusieurs reprises jouer au Luxembourg. Des souvenirs en particulier?

Roméo Elvis: Je me souviens d’avoir joué à la Rockhal (NDLR: au Sonic Visions 2017) en extérieur en hiver, il faisait assez froid et j’avais un maillot d’Arsenal alors que je supporte Liverpool. Je ne me le pardonnerai pas. J’ai de bons souvenirs, le Luxembourg je connais bien, on a une histoire étroitement liée. C’est toujours un kif de venir jouer ici.

À quoi peuvent s’attendre tes fans pour ce retour?

Dans la musique, entre le studio, les clips ou les interviews, c’est la scène que je maîtrise le mieux. Ça fait six mois qu’on tourne, ça s’enchaîne, j’apprends à chaque fois un peu plus. Là on attaque la tournée des Zéniths, je suis trop chaud et ça va tuer!

Quand on voit ton clip de «Pogo», les rappeurs sont-ils les nouvelles rock stars?

J’aime bien le mot «rock star» et le mot «rappeur», donc je me retrouve dans les deux. C’est quelque chose qui se faisait plus dans le rock avant, maintenant c’est dans le rap. Le côté intense de la musique est interprété à travers les époques dans différents styles musicaux. Aujourd’hui, c’est le rap, avant c’était le rock ou le jazz. Il y a en commun la violence et le côté sombre.

«Chocolat» est sorti en avril. Le considères-tu comme ton premier album studio? Quelle différence avec la mixtape «Morale 2»?

C’est un premier album solo car toute la direction artistique n’a pas été proposée par le Motel, ce qui était le cas avant. Plusieurs beatmakers m’ont proposé des morceaux, et j’ai fait des choix. Il y a des textes que je n’aurais pas écrits avec le Motel, car c’est trop personnel, comme certains aspects de la politique belge dans «Belgique Afrique», ou le morceau sur un ami décédé. Par contre, «En Silence» est très personnel, mais le Motel est à la prod.

Tu y abordes à la fois des sujets plus «sérieux» et assumes un côté plus pop. Comment trouve-t-on le bon équilibre?

Je ne sais pas si j’ai réussi à le trouver, mais j’ai fait les choses comme j’avais envie de les faire. Comme certains titres qui peuvent s’éloigner du rap à proprement parler. Ce n’était pas très stratégique en réalité, mais instinctif. Et la musique que j’ai faite ressemble fort à ce que j’écoute, à ce qui me plaît. Je n’ai pas dû négocier un gros virage, on a voulu ça comme une expérience plus large.

Qu’est-ce que le fait d’avoir signé en major a changé pour toi?

Il y a plus d’argent, plus de moyens. On se pose moins de questions sur le budget des clips. Après, les conditions sont différentes, il y a des investisseurs qui attendent un retour. Ils ont leur mot à dire, donc on négocie, ça change pas mal de choses. Pas dans l’aspect artistique, mais logistique. Car ça n’a aucun impact sur la musique qu’on fait, «Soleil» ou «Chocolat» sont totalement assumés.

Tu as percé avec les réseaux sociaux, et tu as désormais la possibilité de profiter des médias traditionnels. Comment gère-t-on cela?

Ils se sont proposés, et avec le temps on s’est dit «pourquoi pas», jouer le jeu m’a intrigué et intéressé. Je ne m’en cache pas, je suis un enfant de la télévision, avec un œil averti, c’est sûr que je n’y gagne pas tout le temps des neurones. Mais ce n’était pas une stratégie ni un objectif.

Comment se sont passées les collaborations avec –M- ou Damon Albarn?

C’était un vrai fantasme, le label m’a permis d’élargir mon champ d’exigences et d’être plus ambitieux. Ces artistes, ce sont mes dieux, je les adore. C’était fou de travailler avec eux. Matthieu Chedid est vite devenu un ami, je le vois comme un tonton, alors que Damon Albarn est très intimidant, il incarne quelque chose. Je pleurais en le voyant jouer au piano.

Quels sont tes projets?

On travaille beaucoup. Je bouge beaucoup, j’aime être en activité. Quand je suis au repos chez moi, j’écris. Et là j’étais sur le tournage du film «Mandibules», de Quentin Dupieux, qui sortira au printemps prochain. Du coup, j’ai pas mal écrit, car le temps d’attente est long entre les scènes.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)