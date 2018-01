La tournée de Britney Spears passera en Europe

Fans de «Toxic» et de «Oops», réjouissez-vous: plus besoin de vous ruinez pour aller admirer la chanteuse à Las Vegas! Après sa tournée nord-américaine, Britney Spears va sillonner l'Europe cet été avec son show «Piece of Me».

Malheureusement à ce jour, aucune date pour le Luxembourg et la France n'est annoncée, mais l'Américaine de 36 ans passera par la Belgique, avec un concert à Anvers (environ 3 heures de route de Luxembourg) le mercredi 15 août. Deux jours plus tôt, elle se produira en Allemagne, à Mönchengladbach (aussi 3 heures de trajet depuis la capitale luxembourgeoise).

Si vous êtes disposé à vous rendre vers l'une des destinations ci-dessous, notez que la vente des billets débutera vendredi sur son site.

I'm so excited to announce that we're bringing the #PieceOfMe tour to select cities in North America, Europe and the UK! See you guys this summer



