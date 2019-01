Dave Grohl tombe de scène après une bière

Le rocker américain est réputé pour ses live dans lesquels se succèdent les surprises. Son concert donné à Las Vegas n'a pas dérogé à la règle ainsi que le rapporte Billboard.

Dave Grohl est d'abord descendu dans le public pour saluer un homme qui lui tendait une bière. L'ex-batteur de Nirvana, après avoir fait le pitre avec et l'avoir renversée à moitié sur une enceinte, l'a terminée d'une traite. C'est à ce moment-là que les choses se sont corsées. En voulant rejoindre les autres musiciens, Grohl a perdu l'équilibre et est tombé de scène. Plus de peur que de mal: le rocker a continué ensuite son concert comme s'il ne s'était rien passé.

On se souvient qu'en 2015 le quinqua s'était cassé la jambe durant un concert en Norvège. Là aussi, il était tombé de scène. Après avoir été soigné et plâtré, il avait fini son live. À la suite de cet accident, il avait dû annuler plusieurs concerts.

(L'essentiel/fec)