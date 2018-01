Timberlake doit éviter les bourdes au Superbowl

L'agenda de la star est chargé en ce début d'année. Justin Timberlake sortira le 2 février un album très attendu, «Man Of The Woods» («Homme des bois») et il sera sur scène à la mi-temps du Super Bowl deux jours plus tard. C'est lors de ce même événement, en 2004, qu'il avait «montré» un sein de Janet Jackson, un scandale connu sous le nom de «Nipplegate».

Le chanteur de 36 ans est revenu jeudi 18 janvier sur la radio Beats 1 sur son geste, en affirmant qu'il n'avait pas fait exprès et avait «trébuché». «Oui, c'est quelque chose que je ressasse, mais au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu ne peux pas le changer. Tu dois aller de l'avant en apprenant de cette épisode», a-t-il ajouté en précisant qu'il n'avait pas hésité à accepter de rejouer à la mi-temps en promettant de ne pas refaire la même bévue.

Concernant son album à paraître, 20minutes.fr rapporte qu'un journaliste de «Billboard» a été invité à l'écouter en primeur. En lieu et place des petits fours et du champagne accompagnant parfois ces sessions d'écoute, l'homme a eu droit à une dégustation de sauterelles et de fourmis pour coller avec l'univers champêtre du disque. Il n'a que peu apprécié en twittant «Insectes = Dégoûtant», clin d’œil à «Filthy» (Dégoûtant en français), premier single de l'album. En revanche, le journaliste n'a pas eu le droit de divulguer ce qu'il avait entendu. Il s'est engagé contractuellement à respecter un embargo fixé par le label de Justin Timberlake.

(L'essentiel)