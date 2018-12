Le groupe Shaed connaît un grand succès

C'est peu dire qu'Apple joue au Père Noël pour les jeunes artistes en cette fin d'année 2018. Après Billie Eilish, la firme révèle au monde Shaed. Jusqu'à il y a peu, ce groupe formé par Chelsea Lee et les jumeaux Max et Spencer Ernst ne jouissait que d'une renommée sur la scène electro-pop américaine. L'utilisation du morceau «Trampoline» par Apple pour la pub de son nouveau Macbook Air a fait exploser la cote du trio à l'international.

Si rien n'a filtré sur les tenants et les aboutissants de la collaboration entre la maousse entreprise et Shaed, on connaît en revanche l'événement qui a déclenché, chez le groupe, l'écriture de son titre en passe de devenir un tube. «Nous sommes très inspirés par ce qui nous entoure. Ces derniers temps, nous avons regardé beaucoup de vidéos de famille. Cette chanson nous est venue après que nous en avons vu une qui montrait Max et Spencer à l'âge de 4 ans sauter sur un trampoline», a raconté Chelsea Lee à popdust.com.

Shaed a publié deux EP, «Just Wanna See» en 2016 et «Melt», sur lequel figure «Trampoline», en septembre dernier. Disons-le, ceux qui espèrent un album peuvent toujours attendre. Les musiciens, tous dans la vingtaine, ne sont pas pressés d'en sortir un. «Nous sommes plus intéressés par la diffusion de morceaux que par la sortie d'une œuvre complète. Offrir rapidement aux gens le plus de musique possible est notre truc», a confié la chanteuse. À noter qu'avant de verser dans l'electro-pop avec Shaed, les frères Ernst donnaient dans l'indie folk avec The Walking Sticks.

