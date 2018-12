Grosse frayeur lors d'un concert d'Iggy Azalea

La scène s'est déroulée le 27 décembre 2018, et fait froid dans le dos. Pendant qu'Iggy Azalea interprétait son tube «Black Widow», l'une de ses danseuses s'est écroulée derrière elle, victime de convulsions. Après un long moment de flottement, le concert a été stoppé est la malheureuse a été prise en charge par les médecins. Le tout sous les yeux inquiets de milliers de spectateurs.

Iggy Azalea a, plus tard, rassuré ses fans dans une story Instagram. «Hé, je veux juste que tout le monde sache que ma danseuse va bien! Les lumières et la chaleur lui ont causé une crise d'épilepsie», a-t-elle confié avant de glisser qu'«elle se sent en coulisses beaucoup mieux». La rappeuse a également expliqué qu'elle n'a pas interrompu immédiatement son show parce qu'elle ne s'était pas rendu compte de la gravité de la situation. Elle a cru que sa danseuse s'était juste «tordu la cheville».

(L'essentiel/jde)