Un trio «badass» pour le nouveau Charlie's Angels

C'est une véritable bombe qu'ont lancé les trois chanteuses américaines ce vendredi 13 pour le nouveau «Charlie et ses drôles de dames». Bien qu'il ne soit pas encore sorti, le film a déjà de quoi ravir les fans de l'original avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Mais sa bande son est loin d'être derrière avec ce cocktail détonnant réuni pour «Don't Call Me Angel».

Le clip, qui met en scène les trois chanteuses dans un manoir, fait déjà un carton sur YouTube. Ariana, Miley et Lana, qui ont toutes trois traversé une rupture récemment, prennent leur revanche sur un hymne aux couleurs féministes: «Don't call me angel, you ain't got me right», «ne m'appelle pas mon ange, tu ne m'as pas bien comprise».

Gants de boxes et flammes, les pop stars honorent le «Girl Power» en musique. Et les réactions ne se font pas attendre.

Putain Don’t Call me Angel c’est quelque chose quand même ???? — ???????????????? (@melyssacrnt) September 13, 2019

Le trio Miley Cyrus, Ariana Grande et la queen Lana Del Rey il est validé puissance 100 mille vraiment #DontCallmeAngel — ORION (@OGfcr) September 13, 2019

Lana throwing a knife at a target’s dick is the mood for the rest of 2019 and all of 2020 #DontCallmeAngel pic.twitter.com/PIFtWFt3cH — ً (@reydior) September 13, 2019

(sl/L'essentiel)