«Dans un Disney, je serais la princesse chanceuse»

L'artiste de Nancy a été révélé sur YouTube, après avoir posté chaque dimanche durant l'année 2018 un clip et un son différent sous le titre «DDH» («Dimanche de hippie»). Depuis lors, Kikesa, 27 ans, a retourné les foules de gros festivals, comme celui des les Vieilles Charrues ou le Brussels Summer Festival.

L'essentiel: Les critiques de vos concerts sont dithyrambiques.

Kikesa: Je joue avec une superbande d'amis et on rigole beaucoup. C'est donc très difficile de nous détester. Quelles que soient les critiques, positives ou négatives, elles me font plaisir. Cela veut dire surtout que je n'ai pas laissé les gens indifférents.

Combien de musiciens êtes-vous sur scène?

Quatre. Je suis accompagné d'un batteur, d'un machiniste et d'un backer, qui m'aide à tenir le choc au niveau de la voix. On aime beaucoup se taquiner. Si la musique est hypercalée, pour le reste ça peut vraiment être du grand n'importe quoi. Pas qu'entre nous, mais surtout avec le public. Notre mission est que tout le monde s'amuse.

Vous réalisez tout ce qui vous arrive ces temps-ci?

Non. Lorsque j'ai débuté, je me produisais dans des salles où il n'y avait que trois personnes, des membres de ma famille, et pas d'électricité. Aujourd'hui, je monte sur scène et le matériel est déjà installé. Je vis un vrai conte de fées. Dans une production Disney, je serais un peu la petite princesse chanceuse.

Comment imaginez-vous la suite de votre carrière?

Je n'ai aucun plan. J'en ai jamais eu. Pour tout dire, plus jeune, je voulais faire du rock. Je me suis mis au hip-hop parce que tous mes potes en faisaient et que je ne savais pas jouer de la guitare.

(L'essentiel)