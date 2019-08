Lady Gaga accusée de plagiat pour «Shallow»

Lady Gaga a marqué les esprits avec son rôle dans le film «A Star Is Born». La BO du long métrage a, elle aussi, fait sensation. Certains de ses titres, dont «Shallow», sont restés des mois dans les charts un peu partout autour du globe. C'est d'ailleurs ce morceau qui fait débat aujourd'hui.

D'après le compositeur Steve Ronsen, cité par Etonline.com, Lady Gaga et Mark Ronson se sont plus qu'inspirés de son «Almost» pour créer le tube planétaire «Shallow». «Il m'a été rapporté par de nombreuses personnes que ce morceau était très semblable au mien. Je ne l'avais pas remarqué, n'ayant moi-même pas vu le film dont il est extrait», a expliqué Ronsen dans un communiqué en précisant qu'il «admirait» Lady Gaga. Selon lui, il a fait appel à un musicologue qui a confirmé sa première impression: «Il m'a dit que les deux titres étaient similaires. Je sors du bois aujourd'hui simplement pour voir si quelqu'un pouvait enquêter sur une éventuelle infraction.»

Naturellement, du côté de Lady Gaga, par la voix de son avocat, on nie tout en bloc: «Monsieur Ronsen essaie de se faire de l'argent facile sur le dos d'une artiste à succès. C'est honteux. S'il devait aller plus loin dans ses démarches, nous nous y opposerons avec vigueur et nous nous battrons.» L'homme de loi de la chanteuse a également dit qu'il avait lui-même fait appel à «plusieurs» musicologues qui avaient conclu, eux, que les similitudes entres les deux chansons n'étaient pas suffisantes pour être passibles de poursuites. A noter que, pour l'heure, aucune démarche en justice n'a été entreprise par Steve Ronsen.

Pour l'anecdote, «Shallow» est le morceau le plus titré de l'histoire de la musique. Cette chanson a remporté un Oscar, un Golden Globe, un Critics' Choice Award, deux Grammies ou encore un BAFTA.

