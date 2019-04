Jessie J a su imposer sa griffe sur la pop

Une voix à la fois technique et puissante, au service de mélodies pop souvent imparables. Après avoir composé à ses débuts des chansons pour Rihanna, Alicia Keys ou Miley Cyrus, Jessie J est rapidement parvenue à imposer sa griffe et à offrir un son dans l’air du temps, entre pop, soul, R’nB et électropop.

Dès ses premiers singles, au début des années 2010, la Britannique faisait mouche avec «Do It Like a Dude» et «Price Tag», en collaboration avec le rappeur américain B.o.B. Ces deux titres s’emparaient d’entrée des premières places des charts britanniques. Le premier album de la Londonienne, «Who You Are», se classait à sa sortie en février 2011 à la deuxième place au Royaume-Uni, s’écoulant au total à plus de 3 millions d’exemplaires à travers le monde.

La Britannique confirmait ce succès fulgurant les années suivantes, avec «Alive» en 2013 et «Sweet Talker» en 2014. Avec «R.O.S.E.», son quatrième album paru en mai dernier, l’artiste de 31 ans s’éloignait un peu des rives de la pop pour des sonorités plus imprégnées de R’nB, à l’instar des singles «Real Deal», «Think About That» ou «Queen». Des hits que Jessie J présentera sur scène à ses fans à l’occasion de cette nouvelle tournée.

• Jessie J. Dimanche, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Concert complet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)