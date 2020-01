La star du reggaeton Ozuna à la Rockhal

Près de 13,5 milliards de vues cumulées sur YouTube, 27 millions d’abonnés sur sa chaîne, un record de plus de 1,6 milliards du vues en 2018 pour son titre «Taki Taki» avec DJ Snake, Selena Gomez et Cardi B, plus de 17 millions d’abonnés sur son compte Instagram et plus de 4 millions sur Facebook. Les chiffres affichés par Ozuna donnent le vertige. Il faut dire que le chanteur portoricain de 27 ans enchaîne les tubes depuis ses débuts en 2012.

De ses collaborations avec Daddy Yankee sur «La rompe corazones» ou avec Romeo Santos sur les titres «Sobredosis» et «El farsante», jusqu’aux incontournables «La Modelo» (avec Cardi B), «Vaina Loca» (avec Manuel Turizo) ou «Baila Baila Baila», single extrait de son troisième album «Nibiru» paru en novembre dernier, les sons reggaeton et trap latino et d’Ozuna font danser aux quatre coins de la planète.

La tournée européenne d’Ozuna, qui fera escale le samedi 18 juillet prochain à la Rockhal, donnera au chanteur portoricain l’occasion de présenter sur scène à ses fans les nouveaux morceaux de son dernier album «Nibiru». Les billets pour son concert organisé par LF One Prod, Moreira Production et Mansogroup seront en vente le dimanche 12 janvier, 17 h, sur le site www.ozuna.lu, au prix de 75 euros plus frais de prévente.

(Cédric Botzung/ L'essentiel)