L’univers de Flume a électrisé la Rockhal

C’est lui qui a fêté ses 28 ans il y a quelques jours à peine, et pourtant c’est bien Harley Streten, alias Flume, qui a régalé et gâté ses fans luxembourgeois dimanche soir à la Rockhal. Un crochet à Belval dans le cadre d’une tournée européenne, qui vient (presque) clore une année 2019 «bien remplie», comme il l’avait confié lui-même à L’essentiel.

Flume c’est un univers à part, qui fonctionne et surprend depuis sa révélation il y a huit ans. Sur scène, il a fallu quelques secondes à peine et les premiers sons de sa mixtape «Hi this is Flume» pour électriser la salle. Un rythme aérien, une électro inclassable, l’Australien a enchaîné dans son style si propre, casquette vissée sur la tête, pendant que les corps se lâchaient, magnétisés.

Une plaque pour le Luxembourg

Bien plus qu’un concert, une performance. Un vrai show, visuel et musical, à base d’écran géant, de pyrotechnie, de graffeurs, de miroirs... L’artiste donnant de sa personne, comme au moment de dévoiler une plaque gravée en hommage au Luxembourg. Le tout sans que la musique ne cesse, jamais.

Une scénographie puissante, élégante et un mouvement permanent donnaient le tempo au roi des remix et featurings. Lui plutôt discret mais pourtant intenable autour de sa table de mixage. «Insane», «Drop the game», «You and me» bien sûr... mais aussi les plus récents «Let you know» et «Friends». Accompagné pour ce dernier du chanteur Reo Cragun sur scène. Tout était réussi.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)