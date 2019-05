Drake, ce «fan» qui rend fou l'adversaire

Drake n'est ni joueur professionnel de basket-ball, ni membre d'un staff technique et encore moins coach. Son attitude au bord du terrain, à Toronto, durant les finales de conférence contre Milwaukee laisse pourtant penser l'inverse. Fan numéro 1 de la franchise de sa ville natale, la superstar n'en finit plus de se faire remarquer.

Chambrage outrancier sur la star adverse Giannis Antetokounmpo, massage sur les épaules du coach des Raptors, le rappeur a tout fait durant la dernière victoire de son équipe. Il n'est pas rare non plus de le voir repartir directement dans les vestiaires avec les joueurs.

Nick Nurse had no idea Drake did that #Raptors #Wethenorth pic.twitter.com/1aYwB0AUe2

Un attitude qui commence sérieusement à agacer les adversaires. Un représentant de l'agence de la star grecque des Bucks est ainsi monté au créneau: «Imaginez un sportif assis en VIP durant un concert, qui passerait son temps à monter sur scène avec les caméras braquées sur lui, et qui s'autoriserait à masser le chanteur? La sécurité le mettrait dehors».

