Ciara s'est mise à nu sur son nouvel opus

La semaine dernière, Ciara publiait sur son compte Instagram une photo d'elle en noir et blanc, sur laquelle l'Américaine de 33 ans tombait le bas. Une façon d'attirer les projecteurs sur elle à nouveau? Petit retour en arrière. Il y a quinze ans, Ciara était propulsée sur le devant de la scène R'nB avec des hits imparables comme «Goodies», «1, 2 Step» ou encore «Oh».

Parus en 2004 et 2006, ses deux premiers albums «Goodies» et «Ciara: The Evolution» s'écoulaient à près de 6,5 millions dans le monde. Si les ventes de disques ont chuté depuis dix ans, Ciara est parvenue à tirer son épingle du jeu, notamment avec son opus éponyme sorti en 2013, mais la Texane aimerait revenir dans la cour des grands.

Sur «Beauty Marks», Ciara Harris, de son vrai nom, se recentre sur elle-même («I Love Myself», «Trust Myself»), et alterne entre ballades («Greatest Love», «Beauty Marks») et morceaux groovy, comme «Thinkin Bout You». Mais c'est sur ses titres uptempo et dansants, à l'instar de «Level Up» dévoilé dès l'été dernier, ou de «Freak Up» avec le Nigérian Tekno, qu'elle s'avère la plus convaincante. L'album du retour en grâce?

• Ciara. «Beauty Marks», dispo. (Warner Bros Records).

(Cédric Botzung/L'essentiel)