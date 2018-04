L'odyssée psychédélique de Noel Gallagher

Si les frères Gallagher sont célèbres pour leurs frasques et leurs déclarations fracassantes, ils ont récemment eu la riche idée de remettre la musique au cœur des débats. Auteur des plus grands hits d'Oasis, Noel Gallagher a ainsi sorti à l'automne dernier son troisième album avec son groupe, The High Flying Birds. Un virage psychédélique bien illustré par la scénographie, vendredi, avec un grand rideau délimitant un écran en forme de soleil couchant, sur lequel était projeté des vidéos... psychédéliques, forcément.

Arrivant le premier sur scène, suivi de ses musiciens, parmi lesquels une section cuivre et des choristes, le Mancunien partait pour un décollage immédiat, avec les quatre premiers morceaux du dernier opus «Who Built the Moon?». «Fort Know» en intro, suivi du jouissif «Holy Moutain», de «Keep On Reaching» et ses cuivres, et «It's a Beautiful World». Sans oublier le single «She Thaught Me How To Fly», qu'il gardait pour la fin de set.

Pas bavard

Sur scène, Noel Gallagher est tout sauf un bavard. Il fallait ainsi attendre plus de 40 minutes pour l'entendre lancer un «Hello, good evening». Car le Britannique de 50 ans préfère laisser parler sa musique. Ce que ses fans ne lui reprocheront pas. Il leur offrait aussi des extraits de ses deux premiers opus en solo, dont l'intense «Ballad of the Mighty».

Sans oublier quelques incontournables d'Oasis, de «Little By Little» à «Wonderwall» en passant par l'hymne de toute une ville, l'intemporel «Don't Look Back in Anger», en rappel, ainsi qu'une reprise de «All You Need Is Love» des Beatles. Malgré quelque petites longueurs, Noel Gallagher livrait un show généreux, entre classiques pop et odyssée psyché.

(Cédric Botzung/L'essentiel)