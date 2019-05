Zedd répond à une fan, elle se fait incendier

En 2017, Zedd et Alessia Cara ont fait un joli carton avec «Stay». Dans le monde, le tube s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Malgré ce succès, certains n'ont pas été convaincus par cette collaboration entre l'un des artistes électroniques les plus suivis sur Spotify et la Canadienne.

À l'image d'une utilisatrice de Twitter qui a posté il y a quelques jours de cela: «Félicitations à Zedd et Alessia Cara qui ont fait le morceau le plus ennuyeux du monde». Une banale critique, comme il s'en échange des millions chaque jours sur le réseau social, mais qui n'a pas laissé insensible le DJ russo-allemand. «Bonjour. Nous sommes désolés. En essayant de créer quelque chose que nous aimions, nous avons dû accidentellement créer le pire titre du monde», lui a répondu Zedd.

Le musicien possède 8 millions d'abonnés sur son compte Twitter. Autant dire que sa réponse a rapidement fait le tour de la Toile et que la pauvre twitto n'a pas manqué de se faire incendier par les fans de Zedd. Pour la malheureuse, le buzz n'est pas près de se terminer, tant s'en faut. Dyro, DJ star néerlandais, s'est en effet invité dans la discussion pour défendre Zedd. Les échanges de tweets ont repris de plus belle.

(L'essentiel/jde)