Le jeune Gambi est déjà sur le toit du monde

Depuis mars 2019, le jeune artiste aligne hit sur hit. Ses morceaux «Hess», «La Guenav», «Oulalah» et «Hé oh» ont généré plus de 48 millions de vues sur YouTube.

Âgé de 19 ans, Gambi a fait encore plus fort avec «Popopop». Avec ce titre entêtant et entraînant d'electro-hip-hop, composé par le beatmaker Ghostkiller Track, le rappeur de la banlieue est de Paris est rentré dans le top mondial de Spotify. Vendredi 4 octobre 2019, «Popopop» a été la 9e nouveauté la plus écoutée sur le service de streaming suédois. Il a été streamé par plus de 875 000 personnes en un jour. Pour avoir un ordre d'idées, ce sont 50 000 écoutes de plus que «Jopping», dévoilé le même jour par SuperM, supergroupe formé par des stars de la K-pop.

Sur YouTube, le clip a également réalisé un très bon démarrage puisque il a été visionné 1,8 million de fois en 24 heures. La vidéo continue par ailleurs de beaucoup séduire: elle est actuellement No 4 des tendances.Pour l'heure, le jeune Parisien n'a pas indiqué s'il avait l'intention de sortir un album ou s'il continuerait de publier des singles au coup par coup.

Gambi «Popopop»

